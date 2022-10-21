Okan Buruk'un tatlı telaşı!

Galatasaray'da, bir süredir alınan istikrarsız sonuçların ardından Ziraat Türkiye Kupası'ndaki galibiyet moral oldu.



Sarı-kırmızılılar, 3. tur maçında karşılaştığı Kastamonuspor'u 7-0 gibi farklı bir skorla geçerek adını üst tura yazdırdı. Aslan'da bu maç birçok ilke de sahne oldu.



Teknik direktör Okan Buruk, Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Sasha Boey, Lucas Torreira, Victor Nelsson, Juan Mata, Dries Mertens, Kazımcan Karataş ve Mauro Icardi'yi maç kadrosuna almadı. Yeni transferlerden Danimarkalı Mathias Ross ilk defa sarı-kırmızılı formayı taşıdı.



11'DE DEĞİŞİKLİK KARARI



Yusuf Demir ile Milot Rashica da ilk defa 11'de maça başladılar. Rashica ve Seferovic de Galatasaray formasıyla ilk gollerini ağlarla buluşturdular.



Buruk, kupa maçında çok beğendiği Berkan Kutlu, Oliveira, Kerem, Rashica ve Gomis'i Alanyaspor maçında 11'de oynatmayı planlıyor. Tecrübeli hoca, kimleri keseceğine ise idmanlar sonrası karar verecek.



Galatasaray, ligin 11. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Galatasaray, ligdeki son iki maçını kazanamadı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ