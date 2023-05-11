Okan Buruk'un sözleşmesindeki detay

Galatasaray Yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'un gelecek sezon da takımın başında kalması için opsiyon maddesini devreye sokmaya hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Okan Buruk'un sözleşmesindeki detay
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mayıs 2023 10:07
Son güncelleme 11 Mayıs 2023 10:08
Okan Buruk'un kontratındaki 1 yıllık opsiyon, takım mutlu sona ulaştıktan sonra bir anlamda şampiyonluk hediyesi olarak uzatılacak.

Yaz döneminde Galatasaray ile 1+1 yıllık mukavele imzalayan 49 yaşındaki çalıştırıcı Okan Buruk, bu sezon net 17 milyon Lira kazanırken, sözleşmedeki opsiyonun geçerli olması halinde önümüzdeki sezon 20 milyon Lira kazanacak.

Kulübün yeni sözleşme müjdesini, şampiyonluk hediyesi olması amacıyla takım mutlu sona ulaştıktan sonra duyuracağı da gelen haberler arasında. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery