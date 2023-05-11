Okan Buruk'un sözleşmesindeki detay

Okan Buruk'un kontratındaki 1 yıllık opsiyon, takım mutlu sona ulaştıktan sonra bir anlamda şampiyonluk hediyesi olarak uzatılacak.



Yaz döneminde Galatasaray ile 1+1 yıllık mukavele imzalayan 49 yaşındaki çalıştırıcı Okan Buruk, bu sezon net 17 milyon Lira kazanırken, sözleşmedeki opsiyonun geçerli olması halinde önümüzdeki sezon 20 milyon Lira kazanacak.



Kulübün yeni sözleşme müjdesini, şampiyonluk hediyesi olması amacıyla takım mutlu sona ulaştıktan sonra duyuracağı da gelen haberler arasında.







