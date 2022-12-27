Okan Buruk'un son eseri; duran toplar

Galatasaray, İstanbulspor'u 2-1'le geçip tam 622 gün sonra liderlik koltuğuna otururken, iki gol de duran topla atıldı.İlk gol sağ kanattan, ikinci gol ise sol kanattan kullanılan köşe vuruşlarından geldi. Sarı-Kırmızılılar, böylece Şubat 2022'den sonra ilk defa duran toplardan gol bulmuş oldu.Bu işin mimarı ise; sanıldığı gibi takıma duran top çalıştırması için getirilen Sargon Duran değil... G.Saray'a ekim ayında gelen Duran, sadece bir defa takımla antrenmana çıktı ve sonrasında geri döndü.Sosyal medyada Sargon Duran'ın katkısıyla Galatasaray'ın İstanbulspor karşısında gol bulduğu belirtilse de asıl mimar teknik direktör Okan Buruk...Yardımcı antrenörü Moritz Volz ile Antalya'daki kampta takıma özel olarak duran top çalıştıran Buruk, ara sonrasındaki ilk maçta emeklerinin karşılığını almış oldu.Keza Galatasaray, İstanbulspor karşısında birçok duran top organizasyonu da gerçekleştirdi. Sadece kornerlerde değil, serbest vuruşlarda da çalışma yapıldığı gözlendi.