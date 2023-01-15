Okan Buruk'un son büyüsü; Juan Mata

Hatayspor maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Juan Mata'nın performansındaki büyük pay sahibi kuşkusuz Okan Buruk...

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'un son büyüsü; Juan Mata
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15 Ocak 2023 11:56
Galatasaray ligde üst üste 8. maçını kazanarak zirvedeki yerini sağlama alırken şüphesiz bu başarıda Okan Buruk'un payı çok fazla.

Neredeyse her futbolcuya dokunan genç teknik adam, bu şekilde performansları yukarı çekti.

Böylece sarı-kırmızılılarda sezon başında tartışılan bazı isimler giderek havaya girdi ve takımın önemli parçası haline geldi.

Buruk'ın bu anlamda son dokunuşu Mata'ya oldu. 35 yaşındaki İspanyol oyuncu, iyi oynamadığı bir maçta hemen kenara alınmadı ve devre sonundaki iki golüyle galibiyette önemli bir rol oynadı.

Florya'daki olumlu hava ile oyuncularını bir bir kazanan Buruk'un sıradaki hedefinin ise Yusuf Demir olduğu belirtildi. 

 
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