Okan Buruk'un savunmadaki seçimi zorlaştı

Galatasaray'da Nelsson, Abdülkerim ve Kaan Ayhan rotasyonuna Davinson Sanchez de eklendi. Kolombiyalı stoperin de katılımıyla dört isim arasında kıyasıya bir rekabet yaşanacak. Okan Buruk seçim yapmakta oldukça zorlanacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Okan Buruk'un savunmadaki seçimi zorlaştı
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07 Eylül 2023 09:51
Kadrosunu yeni yıldızlarla güçlendiren Galatasaray'ın savunma hattında da rekabet üst düzeye çıktı. Sarı-kırmızılı takımda başarılı futbollarıyla Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı formayı tapularken Kaan Ayhan da aradan sıyrılabilmek için yoğun bir çaba harcıyordu.

Ancak kartlar yeniden dağıtılacak gibi görünüyor. Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un da onayı ile Şampiyonlar Ligi'ne liste bildirimi yapılacak son gün Davinson Sanchez'i de yıldızlar arasına dahil etti. 26 yaşındaki Kolombiyalı stoper, milli takımda olması nedeniyle henüz İstanbul'a gelmedi.



HERKESE SIRA GELECEK

Ancak takıma dahil olduğunda işler değişecek gibi... En önemlisi Davinson Sanchez'in değişmez gözüyle bakılan Nelsson-Abdülkerim ikilisinin tahtını sallaması bekleniyor. Tabii Kaan Ayhan da şans bulabilmek için aportta bekliyor. Sanchez'in gelişi ve savunmada yaşanacak çekişme en çok Buruk'u memnun etti.

Galatasaray hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Süper Lig'de mücadele edecek. Türkiye Kupası maçları da eklenecek. Kuşkusuz tüm isimlere ihtiyaç olacak ama defans hattında seçim yapmak Buruk'u oldukça zorlayacak gibi görünüyor. 

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