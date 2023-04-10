Okan Buruk'un şampiyonluk hesapları!

Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 9 puan önünde bulunan Galatasaray, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.



Kalan 9 maçlık dilimde Okan Buruk, Başakşehir'le yaşadığı şampiyonluk sevincini altyapısından yetiştiği Galatasaray'da da yaşamak istiyor. Bunun için kurmaylarıyla bir plan hazırlayan tecrübeli çalıştırıcı, yapılan tüm hatalara rağmen ceza almamak için gerilimin yükselmesine izin vermeyecek. Ayrıca kalan maçlarda en hazır isimleri sahaya sürecek. Maçlarının çoğunu İstanbul'da oynayacak olan Buruk, takımın dengesini bozacak rotasyondan da kaçınacak.



TAKIMIN İSKELETİNİ BELİRLEDİ



Teknik direktör Okan Buruk'un as kadroya yazacağı 9 isim sakatlık ya da ceza olmadığı sürece değişmeyecek. Tecrübeli çalıştırıcı kalede Muslera, defans hattında ise Boey, Nelsson ve Abdülkerim'den vazgeçmeyecek. Orta sahada ise Torreira-Oliveira ikilisi bozulmayacak. Forvette İcardi, 10 numarada Mertens, sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu'nun yeri garanti... Tecrübeli hoca, sol bekte ve sağ kanatta ise en hazır isimleri sahaya sürecek. Sol bekte Kazımcan ve Adekugbe, sağ kanatta ise Zaniolo ve Rashica forma mücadelesi verecek. Galatasaray, Nelsson'un oynamadığı iki maçı kaybetmiş, birisinde kupaya veda etmişti.



YEDEK GÜÇ



Süper Lig'de 51 kez ağları sarsan Galatasaray bu gollerin 12'sini yedek kulübesinden buldu. Adana Demirspor maçını da oyuna ikinci yarıda giren Midtsjö ve Zaniolo çevirdi. Kerem'le değişen Yunus Akgün de kazandırdığı penaltıyla takımını rahatlattı.



SIRA KAYSERİ'DE



Bu haftayı BAY geçen Galatasaray, 14 Nisan'da Kayseri'yi ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk maçını 2-1 kaybetmişti. İlk yarıda yenemediği Giresunspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor'dan rövanşları alan Aslan, şimdi Kayseri'yi gözüne kestirdi.



DUVAR ÖRDÜ



Savunmada başarılı bir performans ortaya koyan Galatasaray bu sezon ligde 11. kez rakiplerine geçit vermedi. 19 golle ligin uzak ara en az gol yiyen takımı olan sarı-kırmızılıların bu başarısında aslan payı tartışmasız Muslera'ya ait...





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