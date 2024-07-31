Okan Buruk'un kupa kozu Icardi!

Galatasaray, Beşiktaş ile cumartesi günü Süper Kupa'da oynayacağı maça konsantre oldu.
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş karşısında en çok Mauro Icardi'ye güveniyor.
Galatasaray'a transferinden bu yana derbilerde oldukça etkili bir performans ortaya koyan Arjantinli yıldız, Beşiktaş'a karşı 4 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş karşısında en çok Mauro Icardi'ye güveniyor.
Galatasaray'a transferinden bu yana derbilerde oldukça etkili bir performans ortaya koyan Arjantinli yıldız, Beşiktaş'a karşı 4 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.