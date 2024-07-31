Okan Buruk'un kupa kozu Icardi!

Galatasaray'da Beşiktaş'a karşı oynanacak Süper Kupa maçında en önemli gol ayağı Mauro Icardi olacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'un kupa kozu Icardi!
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31 Temmuz 2024 11:39
Galatasaray, Beşiktaş ile cumartesi günü Süper Kupa'da oynayacağı maça konsantre oldu.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş karşısında en çok Mauro Icardi'ye güveniyor.

Galatasaray'a transferinden bu yana derbilerde oldukça etkili bir performans ortaya koyan Arjantinli yıldız, Beşiktaş'a karşı 4 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

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