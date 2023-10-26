Okan Buruk'un korktuğu başına geldi

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir zaferi elinden kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyor. Manchester United deplasmanındaki galibiyet sonrası A Grubu'nda liderlik hesapları yapan sarı-kırmızılılar, en büyük favorilerden Bayern Münih'e karşı sahayı dar etmesine rağmen sonuca ulaşamadı.
Cimbom, Bayern'e karşı şutlarda 20'ye 14, kaçan net pozisyonda 6'ya 3 üstünlük kurdu. Rakip ceza sahasında topla buluşmada da 23-24'le kafa kafaya oynadı.
RAKAMLAR GOLE DÖNÜŞMEDİ
Yakalanan 2.69'luk gol beklentisi (xG) oranı Bayern Münih'e (1.97) karşı bu sezon bir takımın elde ettiği rekor değer olarak kayıtlara geçti. Tüm bu başarılı istatistikler G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 2. tur ve daha sonrasına gidebilmesi için camiayı umutlandırsa da elde penaltıdan atılan sadece bir golün olması hayal kırıklığı yaşattı. Özellikle İcardi ve Kerem gibi yıldızların değerlendiremediği net pozisyonlar belki de grup liderliğini elden kaçırdı.
OKAN BURUK BEŞİKTAŞ MAÇI SONRASI UYARMIŞTI
G.Saray'ın bitiricilik sorununa Teknik Direktör Okan Buruk, 2-1'lik Beşiktaş maçı sonrasında da dikkat çekmişti. Derbinin ardından, "Bitiriciliğimiz yeterli değildi. Bizim kalitemizde takımın bunları daha iyi yapması gerekiyor. Şut sayısı neredeyse 30'a yaklaşmış ama kaç tanesi bizim istediğimiz kalitede oldu, bunun net bir analizini yaparak çalışacağız" diyen Buruk'un korktuğu Bayern karşısında başına gelmiş oldu.
Cimbom, Bayern'e karşı şutlarda 20'ye 14, kaçan net pozisyonda 6'ya 3 üstünlük kurdu. Rakip ceza sahasında topla buluşmada da 23-24'le kafa kafaya oynadı.
RAKAMLAR GOLE DÖNÜŞMEDİ
Yakalanan 2.69'luk gol beklentisi (xG) oranı Bayern Münih'e (1.97) karşı bu sezon bir takımın elde ettiği rekor değer olarak kayıtlara geçti. Tüm bu başarılı istatistikler G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 2. tur ve daha sonrasına gidebilmesi için camiayı umutlandırsa da elde penaltıdan atılan sadece bir golün olması hayal kırıklığı yaşattı. Özellikle İcardi ve Kerem gibi yıldızların değerlendiremediği net pozisyonlar belki de grup liderliğini elden kaçırdı.
OKAN BURUK BEŞİKTAŞ MAÇI SONRASI UYARMIŞTI
G.Saray'ın bitiricilik sorununa Teknik Direktör Okan Buruk, 2-1'lik Beşiktaş maçı sonrasında da dikkat çekmişti. Derbinin ardından, "Bitiriciliğimiz yeterli değildi. Bizim kalitemizde takımın bunları daha iyi yapması gerekiyor. Şut sayısı neredeyse 30'a yaklaşmış ama kaç tanesi bizim istediğimiz kalitede oldu, bunun net bir analizini yaparak çalışacağız" diyen Buruk'un korktuğu Bayern karşısında başına gelmiş oldu.