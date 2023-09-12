Okan Buruk'un kafasındaki plan ortaya çıktı

Galatasaray'da ligdeki üç yerli zorunluluğu için çeşitli formüller bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk'un kafasındaki plan ortaya çıktı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'un kafasındaki plan ortaya çıktı
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12 Eylül 2023 10:38
Galatasaray'da yerli kontenjanı için formül bulundu. Sarı-kırmızılılarda özellikle Ndombele ve Sanchez transferinden sonra, Süper Lig'de tercih edilecek 3 yerlinin kim olacağı merak ediliyordu.

Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim, bu kontenjan için an şanslı isimler olarak öne çıkarken Teknik direktör Okan Buruk'un bu konuda sabit fikirli olmadığı belirtildi. Buruk'un formayı kimseye rezerve etmeyip, bütün yerli oyunculara bu şekilde mesaj vereceği bildirildi.

BAZI MAÇLARDA KEREM AKTÜRKOĞLU KULÜBEYE ÇEKİLECEK

Ön tarafta özellikle Zaha'nın dönüşü ile beraber, Tete ve Ziyech'in formuna bağlı olarak Kerem'in 10 numaraya da kaydırılabileceği bildirildi. Yine bazı maçlarda da Aktürkoğlu'nun kulübeye çekileceği belirtildi.

Diğer taraftan Türkiye'de mavi kartlı Kerem Demirbay'ın da zaman zaman orta alanda tercih edilerek, Ndombele ile Torreira'nın yükünün hafifletileceği belirtildi.

Abdülkerim savunmada alternatifsiz gözükürken, eksikliği halinde Nelsson-Sanchez tandemine geçileceği belirtildi. Kaan Ayhan ise stoper, sağ bek ve orta alan için alternatif olacak.

Buruk bazı maçlarda ise sol bekte Kazımcan'ı tercih ederek yerli problemini ortadan kaldırmaya çalışacak. İlerleyen haftalarca yine kalede Muslera yerine Günay'ı tercih ederek Buruk'un elini güçlendirmek istediği öğrenildi. 


 
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