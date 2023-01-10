İlk 17 maçın 10'unu deplasmanda oynayan Galatasaray, Kadıköy'de galibiyet serisini 7 haftaya taşıdı, Fenerbahçe'ye 4 puan fark attı. Teknik direktör Okan Buruk'un derbi planı ise kusursuz işledi.İşte Florya'da liderliği perçinleyen hamlelerin özeti:Okan Buruk yeni takım kurarken oyuncuların karakterine büyük önem verdi. Muslera ve Gomis yabancılara, Kerem altyapıdaki gençlere liderlik yapıyor. Oliveira sakatlık sürecinde günün 8 saatini tedavi olarak geçirip profesyonellik dersi verdi. Dünya yıldızları Mertens ve İcardi çok uyumlu... Yedek kalan Juan Mata ise hiç kapris yapmıyor.Beşiktaş derbisinde Kerem yerine Barış Alper'i 11'e koyan Okan Buruk, Fenerbahçe deplasmanına da yol yorgunu Torreira yerine formda Berkan'la çıktı. Formsuz Van Aanholt yerine antrenmanlarda istekli çalışan Fransız sağ bek Leo Dubois sol beke geçti.Büyük maçların havasını iyi bilen Okan Buruk, F.Bahçe'ye özel hamleler yapmadı. Derbi için oyuncularını kampa almayan Buruk, takımını rahat bıraktı. Strese girmeden Kadıköy'e giden Galatasaray, kendi futbolunu oynayıp zafere uzandı.Oyuncularını cumartesi gecesi evlerine yollayan Okan Buruk, yardımcılarıyla Florya'da sabahlayıp Fenerbahçe'yi analiz etti. Üçlü savunma ile derbiye başlayacağını tahmin ettiği rakibini Barış Alper hamlesiyle zor duruma düşüren tecrübeli hoca, son bölüme sakladığı İcardi ile işi bitirdi.