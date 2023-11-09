Okan Buruk'un hakeme söyledikleri yayına yansıdı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçında Bakambu'nun attığı gol sonrası hakeme söylediği sözler yayına yansıdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'un hakeme söyledikleri yayına yansıdı
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09 Kasım 2023 11:58
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A grubunda Bayern Münih deplasmanına çıktı. Müsabakayı 2-1 kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maç boyunca heyecanlı anlar yaşadı.

Galatasaray 62. dakikada Lucas Torreira ile golü bulsa da yarı otomatik ofsayt sistemiyle gol öncesi Mauro Icardi'nin ofsaytta olduğu tespit edildi ve gol iptal edildi.

Teknik direktör Okan Buruk maç içinde hakemin birçok kararından memnun olmazken, Alman rejisinin karşılaşma boyunca Okan Buruk'a odaklanması dikkat çekti.

OKAN BURUK'TAN GOL SONRASI HAKEME TEPKİ: "OFSAYT VER"

Öte yandan Okan Buruk'un, Bakambu'nun 90+3. dakikada attığı gol sonrası 4. hakeme söylediği sözler yayına yansıdı. Başarılı teknik adamın hakeme "Ofsayt ver" dediği duyuldu.

Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte Okan Buruk'un Portekizli Hakem Antonio Emanuel Carvalho Nobre'ye tepki gösterdiği anlar yine kameralara yansıtıldı. 

 
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