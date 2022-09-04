Sakatlığını atlatarak takımla birlikte çalışmalara başlayan Fredrik Midtsjö'nün geri dönüşünü, Okan Buruk dört gözle bekliyor.Maç kondisyonu açısından arkadaşlarının bir hayli gerisinde kalan Norveçli orta saha için özel bir çalışma programı ayarlandı. Buruk, Midtsjö'yü Gaziantep FK maçının kadrosuna almak istiyor.Ancak son karar bu akşam gerçekleşecek antrenmanda tecrübeli oyuncunun göstereceği performansa göre verilecek.