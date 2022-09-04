Okan Buruk'un gözü Midtsjö'de

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, Gaziantep FK maçının kadrosuna almak istediği Fredrik Midtsjö'nün geri dönüşünü dört gözle bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Okan Buruk'un gözü Midtsjö'de
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04 Eylül 2022 11:29
Sakatlığını atlatarak takımla birlikte çalışmalara başlayan Fredrik Midtsjö'nün geri dönüşünü, Okan Buruk dört gözle bekliyor.

G.ANTEP MAÇININ KADROSUNA ALMAK İSTİYOR

Maç kondisyonu açısından arkadaşlarının bir hayli gerisinde kalan Norveçli orta saha için özel bir çalışma programı ayarlandı. Buruk, Midtsjö'yü Gaziantep FK maçının kadrosuna almak istiyor.

Ancak son karar bu akşam gerçekleşecek antrenmanda tecrübeli oyuncunun göstereceği performansa göre verilecek. 

 

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