Okan Buruk'un gözü gençlerde

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli ara için verilen arada Türk Milli Takımı'nın alt yaş gruplarındaki maçlarını yakından izleyecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'un gözü gençlerde
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10 Ekim 2023 11:22
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli arada Türkiye U18 Milli Takım'ın Portekiz ve Romanya, U19 Milli Takım'ın da Arnavutluk maçlarını izleyecek.

Başarılı çalıştırıcı, geleceğin yıldız adaylarını tespit edip bundan sonraki süreçte takip edecek. Okan Buruk ayrıca bu 3 maçı canlı izlemesi için altyapı scoutlarını da görevlendirdi.

Sarı-kırmızılı hoca, zaman zaman A takım idmanlarına da aldığı Efe Akman'ı bu maçlarda kendi yaş grubu karşısında izleme fırsatı yakalayacak. Okan Buruk, U19 Milli Takımı'nda da Ali Turap'ı kendi yaş grubundan oyuncular karşısında takip edebilecek.

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