Okan Buruk'un gözü Galatasaray kongresinde

Verdiği mesajlarda karşılık beklemeden Galatasaray'ın başına geçebileceğini söyleyen Okan Buruk, birçok takımdan teklif almasına karşın beklemeye devam ediyor

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'un gözü Galatasaray kongresinde
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19 Mayıs 2022 10:53
Galatasaray'da gelecek yeni yönetimin teknik direktör Domenec Torrent ile yolları ayırması beklenirken, teknik direktör Okan Buruk'un yeni yönetim ile görüşme gerçekleştireceği iddia ediliyor. 

Uzun süredir verdiği mesajlarda karşılık beklemeden Galatasaray'ın başına geçebileceğini vurgulayan Okan Buruk, birçok takımdan teklif almasına karşın beklemeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılı takımın başına geçmeyi fazlasıyla arzulayan Buruk'un önümüzdeki günlerde her iki adayla görüşme yapacağı da gelen haberler arasında.  

 

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