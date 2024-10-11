Okan Buruk'un gözdesi için Beşiktaş devrede!

Galatasaray'a transferi son anda gerçekleşmeyen Nicola Zalewski, Beşiktaş'ın radarına girdi. Beşiktaş, teknik direktörün isteği üzerine Roma'nın genç yeteneği Zalewski için temaslara geçiyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Okan Buruk'un gözdesi için Beşiktaş devrede!
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11 Ekim 2024 10:22
Devre arasında en az iki transfer yapacak Beşiktaş, bilindiği gibi süratli ve çok yönlü bir kanat oyuncusu arıyor. Gündemdeki isimlerden biri de Galatasaray'a transferi son anda yatan Nicola Zalewski'den başkası değil.

Roma ile olan kontratı haziranda bitecek futbolcu ocak ayında istediği kulüple yeni sezon devreye girecek şekilde ön protokol yapma hakkına sahip durumda. Bu avantajı değerlendirmek isteyen Beşiktaş yönetimi, oyuncuyla resmi görüşmelere başlamak için geri sayımda.

ROMA İLE İLK TEMAS

Siyah-beyazlılar, Roma ile de temasa geçecek. İtalyan kulübü, düşük bir bonservisi kabul ederse Zalewski'nin ocak ayında da transfer edilmesi mümkün. Bu oyuncu hem bekte hem de kanatlarda forma giyebilen, üçlü savunmaya yatkın, hücum karakterine sahip bir isim.

Van Bronckhorst'un da Zalewski'nin transferine onay verdiği biliniyor. 

 
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