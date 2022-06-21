Okan Buruk'un geliş saati netleşti!

Galatasaray'da yeni bir dönem başlıyor. Sarı-kırmızılıların prensip anlaşmasına vardığı gündemde olan Okan Buruk, bu akşam İstanbul'a geliyor...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'un geliş saati netleşti!
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21 Haziran 2022 14:20
Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonun izlerini silmek isteyen Galatasaray'da başkanlığa Dursun Özbek seçilmişti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktörlük görevine Okan Buruk'un getirilmesi bekleniyor.

OKAN BURUK İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray'da sportif direktörlük koltuğuna Cenk Ergün oturdu. Cenk Ergün, Galatasaray'ın teknik patronu olarak düşünülen Okan Buruk ile görüşme yapacak. Buruk, bu akşam saat 20:30'da Fransa'dan İstanbul'a gelecek.

ÖNCE TORRENT İLE YOLLAR AYRILACAK

Okan Buruk'un Galatasaray'ın başına geçebilmesi için önce Domenec Torrent ile yolların ayrılması gerekecek. Galatasaray, Torrent ile yollarını ayırdıktan sonra Okan Buruk'u duyuracak.

OKAN BURUK'UN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Inter, Beşiktaş, Galatasaray ve eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediye takımlarında oynayan Okan Buruk, teknik adamlık kariyerine ise 2011-13 arasında A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük yaparak başladı.

2013-14 sezonunda Elazığspor'u çalıştıran Buruk, daha sonra Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırdı. Buruk, 2019-21 arasında görev aldığı Medipol Başakşehir ile birlikte şampiyonluk yaşamıştı. 



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