Okan Buruk'un galibiyeti getiren konuşması

2-1'lik Konyaspor galibiyetine rağmen sergilenen futboldan mutlu olmayan ve karşılaşma sonrası bu düşüncesini açık açık dile getiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, zor maçı kulübede sakin kalarak takımına kazandırdı.



1-1 biten ilk yarının ardından soyunma odasında oyuncularına kısa bir konuşma yapan 48 yaşındaki çalıştırıcının söyledikleri ortaya çıktı.



Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada tribün gücüne dikkat çeken ve bunu kullanmaları gerektiğini vurgulayan genç hoca, "Taraftar arkamızda, rahat olun. Panik yapmadan biz bu maçı çevireceğiz. Kalitemizi gösterip 3 puanı alan taraf olacağız" diyerek taktiğini anlattı.



Yusuf Demir, Mauro İcardi ve Leo Dubois'i oyuna sokarak maçı lehine çevirmeyi başaran Okan Buruk, galibiyeti yine oğlu Ali Yiğit'le kutladı. Minik Buruk, tribünleri dolduran sarı-kırmızılı futbolseverlerin isteğiyle üçlü çektirdi.







