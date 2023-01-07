Okan Buruk'un Fenerbahçe'yi imha planı hazır!

Ankaragücü maçını kayıpsız geçerek liderlik koltuğunu tekrar geri alan Galatasaray, Fenerbahçe derbisine kilitlenmiş durumda. Kadıköy'deki karnesi pek de iyi olmayan Okan Buruk bu kez Fenerbahçe'yi devirmeyi planlıyor.Başarılı teknik adam, Kadıköy'de Fenerbahçe'nin zaaflarından faydalanarak derbiyi kazanmayı hedefliyor. Uyguladığı ofsayt taktiğinin de etkisiyle defansın arkasında boşluklar bırakan Fenerbahçe'yi hızlı ve çabuk oyuncular vurmayı planlayan Okan Buruk, taktik çalışmada Barış Alper Yılmaz'ı santrforda denedi.Buruk, kanatlarda Kerem ve Rashica ile gibi çabuk oyuncular da Fener'i sürekli hataya zorlamayı planlıyor.Ancak santrforda Barış Alper Yılmaz olmasa bile bu oyuncuyu yine kanatta oynatacak. Bu durumda forvet hattı Kerem-Barış ve Gomis'den oluşacak. Gomis'in yerine az da olsa Icardi'nin forma giyme ihtimali de bulunuyor.Bu arada Okan Buruk, Fenerbahçe'nin maça baskı ile başlayacağını da hesap ederek savunma oyuncularından gereksiz risklerden kaçınmalarını da istedi.