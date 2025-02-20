Okan Buruk'un Fenerbahçe planı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA listesinde yer almayan Mario Lemina, Ahmed Kutucu, Przemyslaw Frankowski ve Eren Elmalı'yı Fenerbahçe maçına hazırlıyor. Galatasaray'da tüm hesaplar 3 puana göre yapılıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'un Fenerbahçe planı!
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20 Şubat 2025 10:31
Galatasaray, bir yandan Avrupa Ligi play-off rövanşında AZ Alkmaar maçını düşünürken öte yandan Fenerbahçe derbisini de hesaba katıyor.

Teknik Direktör Okan Buruk, UEFA listesinde yer almayan Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Frankowski ve Mario Lemina gibi önemli isimleri 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak dev derbiye hazırlamaya çalışıyor. Okan Buruk, yoğun mesaiyle planlarını yapıyor.

Çaykur Rizespor maçında asist yapan iki yıldız; Mario Lemina ve Frankowski'nin performansından çok memnun olan teknik heyet; Fenerbahçe derbisinde iki ismi ilk 11'de görevlendirecek. Aynı şekilde Çaykur Rizespor deplasmanında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyen Eren Elmalı'nın da derbide oynaması bekleniyor. Ahmed Kutucu da Okan Buruk'un favori isimlerinden.


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