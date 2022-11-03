Okan Buruk'un evinde ilk derbisi

Okan Buruk, teknik direktör olarak Beşiktaş maçıyla birlikte ilk kez taraftarları karşısında derbiye çıkacak.
İlk derbisine ligin 4. haftasında Trabzonspor deplasmanında çıkan Buruk, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.
Tecrübeli çalıştırıcı, taraftarları karşısında ilk derbi galibiyetini almanın planlarını yapıyor.
İlk derbisine ligin 4. haftasında Trabzonspor deplasmanında çıkan Buruk, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.
Tecrübeli çalıştırıcı, taraftarları karşısında ilk derbi galibiyetini almanın planlarını yapıyor.