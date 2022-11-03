Okan Buruk'un evinde ilk derbisi

Okan Buruk, teknik direktör olarak Beşiktaş maçıyla ilk kez taraftarları önünde derbiye çıkacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'un evinde ilk derbisi
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03 Kasım 2022 15:23
Okan Buruk, teknik direktör olarak Beşiktaş maçıyla birlikte ilk kez taraftarları karşısında derbiye çıkacak.

İlk derbisine ligin 4. haftasında Trabzonspor deplasmanında çıkan Buruk, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.

Tecrübeli çalıştırıcı, taraftarları karşısında ilk derbi galibiyetini almanın planlarını yapıyor.

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