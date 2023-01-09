Okan Buruk'un en uzun galibiyet serisi

Süper Lig'de son 7 maçını kazanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kariyerindeki en uzun galibiyet serisine ulaştı.



Okan Buruk, daha önce 2016-2017 sezonunda Akhisarspor'un başındayken 6 maçlık galibiyet serisi görmüştü.



İki golde ofsayta takıldı



Galatasaray'ın maçın ilk yarısında peş peşe attığı iki gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



Sarı-kırmızılı takımın 14. dakikadaki atağında Abdülkerim Bardakcı topu ağlarla buluştururken, yardımcı hakem Süleyman Özay ofsayt bayrağını kaldırdı. Orta hakem Halil Umut Meler, VAR odasıyla yaptığı görüşme sonucunda ofsayt nedeniyle golü iptal etti.



Galatasaray'ın 16. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol de ofsayt sebebiyle geçerli sayılmadı.





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