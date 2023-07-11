Okan Buruk'un eli güçleniyor

Galatasaray'da kilit futbolcular takımda kalırsa, teknik direktör Okan Buruk'un, yedek kaleci ve yedek / ikinci forvet dışında çok önemli sıkıntısı kalmayacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'un eli güçleniyor
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11 Temmuz 2023 13:09
Yeni sezona Avusturya'nın Graz kentindeki kampta hazırlanan Galatasaray'da kadronun kilit isimlerinin en azından şimdilik ayrılmaması, Teknik Direktör Okan Buruk'un yüzünü güldürdü.

Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Juan Mata ve Bafetimbi Gomis dışında takıma veda eden olmadı. İkinci Başkan Metin Öztürk'ün ardından Sportif A.Ş. Başkan Yardımcısı Erden Timur da gitmek isteyen olmazsa veya çok iyi teklif gelmezse oyuncu göndermeyeceklerini açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, bonservisleri alınan Mauro Icardi ve Milot Rashica ile gücünü korurken sol bek ve merkez orta saha takviyeleriyle alternatiflerini genişletmiş olacak. 

 
 

 

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