Süper Lig 'de son olarak Kayserispor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan sarı - kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk'un ekibine son günlerde yeni isimler dahil oluyor.



Sezon başında teknik ekibe Ismael Garcia katılırken, bu hafta içi de Alman antrenör ve scout Moritz Volz'un Okan Buruk ile birlikte çalışacağı açıklanmıştı.



Aktif futbol yaşamının ardından Arsenal'de scout olarak görev yapmaya başlayan Volz, 2019 yılında İngiliz ekibinden ayrılarak RB Leipzig'de Julian Nagelsmann'ın ekibine katılmıştı.



Volz, Alman ekibinde iki sezon Nagelsmann'ın yardımcısı olarak görev yapmıştı. Alman futbolunun son dönemlerde yetiştirdiği en iyi teknik direktörlerden biri olarak gösterilen Nagelsmann, Bayern Münih'e geçince, Mortiz Volz da RB Leipzig'den ayrılmıştı.



Yaklaşık bir yıl görev yapmayan Volz, Galatasaray 'da Okan Buruk'un ekibinde görev alacak.



DURAN TOPLAR İÇİN SARGON DURAN



Öte yandan Galatasaray, duran top antrenörü olarak da Avusturyalı antrenör Sargon Duran ile anlaşmıştı. Genç teknik adam ara ara İstanbuk'a gelerek takıma duran top çalıştıracak.



ÜÇ ALMAN GELİYOR



Sarı - kırmızılılar Okan Buruk'un ekibine takviyeler yapma devam ediyor. Galatasaray'a üç yeni Alman antrenör katılacak.



Bu antrenörlerden biri altyapıda görev alacak. Diğer iki isimse Teknik Direktör Okan Buruk'un ekibine dahil olacak.



