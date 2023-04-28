Derbi maçlarda elde ettiği performans lige sezona damga vuran teknik direktör olan Okan Buruk, Beşiktaş derbisine de ayrı olarak hazırlanıyor. Hem yardımcıları hem de analiz ekibiyle birlikte yoğun mesaide olan Buruk, Beşiktaş'a karşı planını da yavaş yavaş netleştiriyor.Galatasaray, henüz hiç galibiyet elde edemediği Vodafone Park'a Fenerbahçe derbisine benzer bir anlayışla çıkmaya hazırlanıyor. Beşiktaş'a karşı deplasmanda topla oyun üstünlüğünü almakta zorlanabileceğini düşünen Buruk planlarını da buna göre yapıyor. Sarı-kırmızılılar, Kadıköy'e benzer bir anlayış ve plan üzerine çalışıyor.Galatasaray'da savunma dörtlüsü ve Torreira ile bir hat, santrfor ve arkasındaki üçlü ile de bir hat olmak üzere iki ayrı hat planlanıyor. Sergio Oliveira'nın sahayı boylamasına genişletecek bu iki hat arasındaki bağlantı olması düşünülüyor. Buruk'un en güvendiği futbolculardan olan Sergio Oliveira hem sırtı dönük top alabilmesi hem de pas menzilini nedeniyle Galatasaray adına derbinin en kilit oyuncusu olarak öne çıkıyor.Sarı-kırmızılılarda yapılan yoğun çalışmalardan diğeri ise savunma arkası koşuları... Bu sezon Kerem Aktürkoğlu'nu saf bir kanat forvet olarak değil de daha çok iç oyuncusu gibi kullanan Buruk, topun kazanılacağı bölgeyi belirlemek ve rakibin boşalttığı alanları kullanmak istiyor.Savunma çizgisini yine kendi kalesinden uzağa kuracak olan sarı-kırmızılılar, topu mümkün oldukça kendi kalesinden uzakta kazanmak üzerine çalışıyor. Galatasaray top kendisindeyken rakip kaleye paslarla değil de daha direkt bir oyunla gitmeye hazırlanıyor.