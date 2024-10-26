Okan Buruk'un derbi planı belli oldu!

Avrupa Ligi'ndeki Elfsborg galibiyeti sonrasında gözünü Süper Lig'e çeviren Galatasaray, derbi için geri sayıma geçti. Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'ın zayıf yönleri üzerine yoğunlaşmış durumda.
Pres altında savunmadan çıkmakta zorlanan rakibini erken bulacağı golle yıkmak isteyen Galatasaray, bek bölgesinde sorun yaşayan Svensson ve Masuaku'nun açıkları üzerine çalışıyor.
İcardi ve Osimhen çift forvetiyle çıkacak sarı-kırmızılı ekip, son maçtaki gibi İcardi'nin bağlantı rolünü de kullanarak rakip savunmanın dengesini bozmak istiyor.
KARARSIZ KALDI
ELFSBORG karşısında 3-4-1-2 düzeninde sahaya çıkan sarı-kırmızılı ekipte, teknik heyet oyundan memnundu. Beşiktaş maçıyla ilgili 4-4-2 ile 3-4-1-2 arasında kalındı. 4-4-2 olursa kanatlarda Barış ve Yunus'a şans vermeyi düşünen Aslan, sol bekte Berkan'a formayı teslim etmeyi planlıyor.
Mertens'in kulübede olması beklenirken; 3-4-1-2'li senaryoda Barış sola, Sallai sağa geçecek. Teknik heyetin, Mertens'in rolünde oynatmayı planladığı Yunus'un gezici özelliğinin yanı sıra Barış Alper'in patlayıcılığına güvendiği bildirildi.
Pres altında savunmadan çıkmakta zorlanan rakibini erken bulacağı golle yıkmak isteyen Galatasaray, bek bölgesinde sorun yaşayan Svensson ve Masuaku'nun açıkları üzerine çalışıyor.
İcardi ve Osimhen çift forvetiyle çıkacak sarı-kırmızılı ekip, son maçtaki gibi İcardi'nin bağlantı rolünü de kullanarak rakip savunmanın dengesini bozmak istiyor.
KARARSIZ KALDI
ELFSBORG karşısında 3-4-1-2 düzeninde sahaya çıkan sarı-kırmızılı ekipte, teknik heyet oyundan memnundu. Beşiktaş maçıyla ilgili 4-4-2 ile 3-4-1-2 arasında kalındı. 4-4-2 olursa kanatlarda Barış ve Yunus'a şans vermeyi düşünen Aslan, sol bekte Berkan'a formayı teslim etmeyi planlıyor.
Mertens'in kulübede olması beklenirken; 3-4-1-2'li senaryoda Barış sola, Sallai sağa geçecek. Teknik heyetin, Mertens'in rolünde oynatmayı planladığı Yunus'un gezici özelliğinin yanı sıra Barış Alper'in patlayıcılığına güvendiği bildirildi.