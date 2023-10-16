Okan Buruk'un derbi güvencesi Icardi!

Milli aranın ardından ligde ezeli rakibi Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un en çok güvendiği isim Mauro Icardi. Arjantinli golcü de sarı-kırmızılılara geldikten sonra büyük maçlardaki performansıyla dikkat çekiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'un derbi güvencesi Icardi!
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16 Ekim 2023 15:13
Galatasaray, milli maçlar için verilen aranın ardından sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, derbi maçta Mauro Icardi'ye çok güveniyor.

Galatasaray'a geçen sezon gelen Icardi, büyük maçlardaki golcü kimliğiyle dikkat çekiyor.

Arjantinli golcü şu ana kadar; Beşiktaş ve Trabzonspor'a 3, Fenerbahçe'ye ise 2 gol attı.

Icardi, bu sezon ise şu ana kadar 14 maçta 12 gol attı ve 2 asist yaptı.



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