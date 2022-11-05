Okan Buruk'un bitirim ikilisi!

Beşiktaş derbisinde Galatasaray 'ın referansı Corendon Alanya maçı olacak. Nef Stadı'nda iki hafta önce oynanan ve 2-2 biten karşılaşmanın başlangıcı, sarı-kırmızıların hareket noktası olacak.



EMRE TAŞDEMİR 11'DE



Teknik Direktör Okan Buruk, Abdülkerim'in cezasının bir maça inmesiyle beraber Alanya maçındaki kadroyla başlama kararı aldı. Buradaki tek değişiklik sol bekte yaşanacak. Sakatlıktan kurtulan ancak takımla tam çalışamayan Kazımcan'ın yerine, geçen haftanın başarılı ismi Emre Taşdemir ilk 11'e alınacak. Okan Buruk yine o maçta olduğu gibi pres ve yüksek tempoyla kilidi hemen açmaya çalışacak ve skor avantajını arayacak. Sarı-kırmızılı ekipte cezaları sona eren Abdülkerim ve Boey takımdaki yerlerini alacak. Başarılı teknik adam, yine Kerem, Barış ve Yunus arasında tercihini Kerem'den yana kullanacak.



MERTENS&ICARDI



Galatasaray'da derbi maçta özellikle Mertens ve Icardi'ye güvenildiği belirtildi. İki yıldız ismin de Beşiktaş maçına çok motive olduğu öğrenildi. Yüksek konsantrasyon ve moralin herkesi umutlandırdığı bildirildi. Okan Buruk'un Kerem'le de özel bir toplantı yaparak kendisine güvendiğini söylediği vurgulandı. Cim-Bom'un patronunun bu maçtaki en büyük kozlarından biri de son haftaların formda ismi Rashica olacak.



CİM-BOM ÜSTÜNLÜĞÜ



Galatasaray ile Beşiktaş arasında yaşanan ezeli rekabette, Cim-Bom'un 124'e 113 üstünlüğü bulunuyor. Bugüne kadar 351 müsabakada karşı karşıya gelen iki ekip arasındaki mücadelede 114 kez eşitlik bozulmadı.



İki takım arasındaki lig karşılaşmalarında da sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray 47 maçtan üstün ayrılırken, Beşiktaş ise 38 müsabakada başarılı oldu. 43 maç ise beraberlikle sonuçlandı.



İLKLERİN MAÇI!



Teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş ile birçok kez karşılaşan Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk, bugün ilk derbi sınavını verecek. Buruk dışında, bu sezon takıma katılan Dubois, Torreira, Midtsjö, Seferovic, Oliveira, Mertens, Mata, Mauro Icardi, Rashica, Yusuf, Yunus, Ross, Abdülkerim, Kazımcan ile alt yapıdan çıkan ve geçen sezon Boluspor'da kiralık oynayan Emin Bayram, forma giymeleri durumunda ilk derbilerine çıkacak.



