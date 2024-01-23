Okan Buruk şapkadan tavşan çıkarmaya devam ediyor.
Galatasaray son iki sezonda sakat ve cezalılar nedeniyle zaman zaman sıkıntı yaşasa da tecrübeli hocası, elindeki kadrodan çıkardığı jokerler ile boşlukları doldurmasını bildi.
OKAN BURUK'UN 6 JOKERİ
Buruk, kadro içi formüllerle eksiklerin yerini doldurdu.
Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Wilfred Zaha, Kerem Demirbay, Abdülkerim Bardakçı ve Kerem Aktürkoğlu, Buruk'un jokerleri oldu.
Galatasaray son iki sezonda sakat ve cezalılar nedeniyle zaman zaman sıkıntı yaşasa da tecrübeli hocası, elindeki kadrodan çıkardığı jokerler ile boşlukları doldurmasını bildi.
OKAN BURUK'UN 6 JOKERİ
Buruk, kadro içi formüllerle eksiklerin yerini doldurdu.
Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Wilfred Zaha, Kerem Demirbay, Abdülkerim Bardakçı ve Kerem Aktürkoğlu, Buruk'un jokerleri oldu.