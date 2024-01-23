Okan Buruk'un 6 büyük jokeri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezon 6 futbolcusunu farklı mevkilerde kullandı ve başarılı performanslar elde etti.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'un 6 büyük jokeri
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23 Ocak 2024 12:52
Okan Buruk şapkadan tavşan çıkarmaya devam ediyor.

Galatasaray son iki sezonda sakat ve cezalılar nedeniyle zaman zaman sıkıntı yaşasa da tecrübeli hocası, elindeki kadrodan çıkardığı jokerler ile boşlukları doldurmasını bildi.

OKAN BURUK'UN 6 JOKERİ

Buruk, kadro içi formüllerle eksiklerin yerini doldurdu.

Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Wilfred Zaha, Kerem Demirbay, Abdülkerim Bardakçı ve Kerem Aktürkoğlu, Buruk'un jokerleri oldu. 

 
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