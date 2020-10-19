Okan Buruk: 'Ülke puanı için oynayacağız'

BERKAY ÖZCAN: "HEDİYEMİZ GALİBİYET"

Basın toplantısında yer alan Berkay Özcan ise, "İnşallah Okan Buruk'a doğum günü hediyemiz galibiyet olur. Ondan ben genç oyuncu olarak çok şey öğreniyorum. İnşallah elimizden geleni yapacağız ve o galibiyeti, ona armağan edeceğiz" diye konuştu.

Teknik Direktörüve oyunculardanile karşılaşacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Leipzig'in zorlu bir takım olduğunu belirten Buruk, "Avrupa'daki en formda takımlardan biri olan Leipzig'e karşı hem fiziksel, hem mental, hem de taktiksel anlamda yapabileceğimizin en iyisini yapacağız." dedi.Ülke puanının kritik bir noktada olduğunu bildiklerini de söyleyen genç hoca, "Ülke puanı için, geçen sene de aynı şekilde mücadele ettik, bu sene de aynı mücadeleyi sürdüreceğiz. Almanya ülke puanı olarak rahat amaEn zor gruptayız, bu gruptan çok yüksek bir puanla çıkmak zor ancak üzerimize düşeni yapacağız. Oyuncularım ve ben, geçen seneki felsefenin aynısıyla bu sene de elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.RB Leipzig Teknik Direktörü Nagelsmann için de görüşleri sorulan Okan Buruk, "Nagelsmann, yaşına rağmen gösterdiği performansla tüm dünyanın takdirini kazandı. Bunu sahadaki oyunda da görüyorsunuz. Kendi oyununu kabul ettiren, ona uygun oyuncularla oynayan bir takım. Çok iyi oyunculara sahip ama herkes iyi oyunculara sahip olabilir ancak herkes iyi oyuncuları oynatamaz. Hem iyi oyunculara sahip, hem de istediği gibi oynatıyor. Şu anda dünyadaki en başarılı teknik adamlar arasında onun adını ilk 3, ilk 5 arasında sayabiliriz." mesajını verdi.