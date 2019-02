Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında aldıkları 1-0'lık galibiyetin ardından basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, altın değerinde bir üç puan aldıklarını söyledi.Her iki takım içinde çok zor bir maç olduğunu belirten Buruk, saha zemininin kötü olduğunu vurguladı. Futbolcuların saha içinde ayakta durmakta zorlandıklarını belirten Buruk, performansların olumsuz etkilendiğini anlattı.Gol atan takımın kazanacağı bir maç oynadıklarını söyleyen Buruk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Çok iyi dakikada golü yakaladık. İyi mücadele ettik. Yaptığımız en iyi şey iyi mücadele etmekti. Erzurumspor'un hakkını vermemiz gerekiyor. Zaman zaman bizden çok istediler, özellikle son dakikalarda çok yüklendiler. Golü bulmak için her şeyi yaptılar. Biz de akıllı oynayıp mücadele ettik, golün dakikası çok önemliydi. Bizim için altın değerinde üç puan aldık."Üç maçtır çok iyi bir seri yakaladıklarını söyleyen Buruk, "Herkes her takımı yenebilir. Seri yakalayabilir. Biz üç maçlık seri yakaladık, devam etmek istiyoruz. Kazandığımız hiçbir şey yok. Diğer takımlar için de kaybedilmiş bir şey yok, her takım serilerle rakibini yakalayabilir. Kendi sahamızda oynayacağımız Antalya maçı bizim için çok önemli. Üst sıralar için elimizden geleni yapacağız. Üç maçlık seri bizim için inanılmaz önemliydi" diye konuştu.