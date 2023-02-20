"RİTMİMİZİ KAYBETMEYELİM"

Galatasaray, ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından lige geri döndükten sonra 50 gün içerisinde 3 maça çıkacak.Sarı kırmızılılar, bu süre içerisinde ise temposunu ve ritmini yeniden kaybetmeden, lige odaklanmayı hedefliyor. Özellikle Gaziantep FK maçının hükmen kazanmasının ardından galibiyet serisi 13 maça yükselecek olan Cim Bom, bugün ise Antalya'ya gidip, kampa girecek.Aslan, burada iki hazırlık maçı oynayacak. Teknik direktör Okan Buruk ise, kamp öncesinde konuştu.49 yaşındaki teknik adam, sanki sezon başı kampına gidiyormuş gibi oyuncularından odaklanmasını istedi.Buruk, "Şampiyonluk yolunda yeniden lige odaklanmamız gerekiyor. Ritmimizi kaybetmeden, tempomuzu kısa süre içerisinde yakalamalıyız. Bunun için de bu kamp sürecini sanki sezon başındaymışız gibi görmemiz gerekli. Bu ivmeyi sürdürebilmemiz için konsantrasyon şart" diye konuştu.