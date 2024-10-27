Okan Buruk'u endişelendiren sorun!

Galatasaray Süper Lig'de yarın sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev derbi öncesi sarı kırmızılıların savunmasındaki zafiyeti Okan Buruk'u düşündürüyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'u endişelendiren sorun!
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27 Ekim 2024 13:03
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray yarın akşam sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sarı kırmızılılar evinde ağırlayacağı rakibini yenerek hem yoluna namağlup devam etmek istiyor hem de liderliğini sağlama almak istiyor.

SAVUNMADA SIKINTI VAR

Galatasaray, hücumda golcü kimliğiyle dikkati çekerken savunmada ise açık veriyor. Süper Lig'de çıktığı 9 müsabakada 27 gol atan sarı-kırmızılı ekip, 19 takım arasında en golcü ekip olarak öne çıkıyor.

SACEDE 3 MAÇTA GOL YEMEDİ

Söz konusu maçlarda 8 gole engel olamayan Galatasaray, sadece 3 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi. Beşiktaş ile sezon başında yapılan Turkcell Süper Kupa mücadelesinde 5 gol yiyen Okan Buruk'un öğrencileri, Avrupa'da çıktığı 5 müsabakanın tamamında kalesinde gol gördü.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'da rakiplerinin 10 golüne engel olamadı. 

 
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