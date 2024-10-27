Okan Buruk'u endişelendiren sorun!

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray yarın akşam sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sarı kırmızılılar evinde ağırlayacağı rakibini yenerek hem yoluna namağlup devam etmek istiyor hem de liderliğini sağlama almak istiyor.
SAVUNMADA SIKINTI VAR
Galatasaray, hücumda golcü kimliğiyle dikkati çekerken savunmada ise açık veriyor. Süper Lig'de çıktığı 9 müsabakada 27 gol atan sarı-kırmızılı ekip, 19 takım arasında en golcü ekip olarak öne çıkıyor.
SACEDE 3 MAÇTA GOL YEMEDİ
Söz konusu maçlarda 8 gole engel olamayan Galatasaray, sadece 3 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi. Beşiktaş ile sezon başında yapılan Turkcell Süper Kupa mücadelesinde 5 gol yiyen Okan Buruk'un öğrencileri, Avrupa'da çıktığı 5 müsabakanın tamamında kalesinde gol gördü.
Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'da rakiplerinin 10 golüne engel olamadı.
SAVUNMADA SIKINTI VAR
Galatasaray, hücumda golcü kimliğiyle dikkati çekerken savunmada ise açık veriyor. Süper Lig'de çıktığı 9 müsabakada 27 gol atan sarı-kırmızılı ekip, 19 takım arasında en golcü ekip olarak öne çıkıyor.
SACEDE 3 MAÇTA GOL YEMEDİ
Söz konusu maçlarda 8 gole engel olamayan Galatasaray, sadece 3 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi. Beşiktaş ile sezon başında yapılan Turkcell Süper Kupa mücadelesinde 5 gol yiyen Okan Buruk'un öğrencileri, Avrupa'da çıktığı 5 müsabakanın tamamında kalesinde gol gördü.
Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'da rakiplerinin 10 golüne engel olamadı.