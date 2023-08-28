Okan Buruk'u düşündüren tercih: Tete mi Barış Alper mi?

Galatasaray'da Okan Buruk, sağ kanatta Tete'yi mi Barış Alper'i mi oynatacağı konusunda henüz karar vermedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'u düşündüren tercih: Tete mi Barış Alper mi?
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28 Ağustos 2023 11:26
Galatasaray'da Molde ile oynanan ilk maçta mücadelenin kahramanı olan Yunus Akgün, takımdan ayrıldı. Okan Buruk, rövanş maçında Yunus'un yerine forma vereceği ismi ise henüz belirlemedi.

TETE YA DA BARIŞ ALPER

Takımdan ayrılan Yunus Akgün'ün yerine sağ kanat pozisyonunda oynamak için Barış Alper Yılmaz ve Tete arasında idmanlarda forma rekabeti yaşanıyor.



Molde maçında Muslera'nın önünde yine Boey-Nelsson-Abdülkerim-Angelino dörtlüsü görev alacak. Cezası biten Torreira ilk 11'e dönecek ve orta sahada Oliveira'yı tamamlayacak. İleri uçtaki Icardi'ye Mertens ve Kerem Aktürkoğlu destek verecek.
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