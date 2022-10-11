Galatasaray sezon başına göreve gelen Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sekiz haftada topladığı 17 puanla altıncı sırada yer alıyor.



İç sahada kaybedilen Giresunspor maçının dışında puan olarak işlerin iyi gittiği sarı - kırmızılılarda Okan Buruk'u ilerleyen süreçte stresli günler bekliyor.



Bafetimbi Gomis'in yanı sıra forvet hattına, Haris Seferovic ve Mauro Icardi'yi transfer eden Galatasaray, bu isimlerin yanı sıra Dries Mertens gibi kaliteli bir ismi de kadroya kattı.



POZİSYONA GİRİYOR AMA...



Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan sekiz haftasında en fazla pozisyon üreten ikinci takımı oldu.



82 kez pozisyona giren Fenerbahçe 'nin ardından 74 kez pozisyona giren sarı - kırmızılılar bunların sadece dokuzunda başarı sağladı. Ligde dokuz kez gol sevinci yaşayan Galatasaray'ın girdiği pozisyonları gole çevirme oranı % 12,16. Bu oran Süper Lig takımları arasındaki en düşük oran.



Sivasspor: % 16



Hatayspor: % 14



Ümraniyespor: % 13



Galatasaray: % 12



Süper Lig'de Galatasaray'dan daha fazla gol pozisyonuna giren sadece Fenerbahçe var, ancak Süper Lig'de sarı - kırmızılardan sonra pozisyonları gole çevirme oranı daha düşük başka takım da yok.



Öte yandan Süper Lig takımlarının girdiği pozisyonları gole çevirme ortalaması ise % 22. Bu istatistikte Fatih Karagümrük % 31 ile Süper Lig takımlarının önünde yer alıyor.



GALATASARAY'DAN DAHA KÖTÜSÜ SADECE WOLVES



Galatasaray, Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligi göz önüne alındığında, girdiği pozisyonları gole çevirme oranı en düşük takım ikinci takım konumunda.



Bu alanda Galatasaray'dan daha kötü durumda olan tek takım Premier Lig ekibi Wolves...



İSPANYA



İspanya La Liga'da girdiği pozisyonları gole çevirme oranı en düşük olan takım % 14 ile Real Valladolid.



İTALYA



İtalya Serie A'da girdiği pozisyonları gole çevirme oranı en düşük takımlar % 15 ile Cremonese ve Fiorentina.



ALMANYA



ALmanya Bundesliga'da girdiği pozisyonları gole çevirme oranı en düşük takımlar % 18 ile Bochum ve Borussia Dortmund.



FRANSA



Ligue 1'de girdiği pozisyonları gole çevirme oranı en düşük takım ise % 20 ile Reims.







