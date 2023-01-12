Okan Buruk'u bekleyen zor karar!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk cezalı olan Dries Mertens'in yerine kimi oynatacağına henüz karar vermedi.Belçikalı'nın yerine Hatay maçına Yusuf Demir'i hazırlayan Okan hocanın karşısına bir dünya yıldızı çıktı; Juan Mata...Kondisyon eksiği nedeniyle bir türlü 90 dakika forma giyemeyen Juan Mata, idman performansıyla kafa karıştırıyor.Buruk, iki yeteneğin Florya'daki form grafiğine göre bir karar vermeye hazırlanıyor.Hatay sınavı öncesi Okan Buruk'un aklındaki soru işaretlerinden biri de orta sahada.Üst üste Sivasspor, Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında çok iyi performans ortaya koyan Berkan Kutlu ile takıma geri dönen Lucas Torreira arasında zorlu bir tercih yapılacak.