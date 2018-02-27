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Okan Buruk tribüne gönderildi

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, itirazlarından dolayı tribüne gönderildi.

Kaynak: Sporx.com
Okan Buruk tribüne gönderildi
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27 Şubat 2018 21:33
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray'ı konuk eden Teleset Mobilya Akhisarspor'da Okan Buruk tribüne gönderildi.

İlk yarının sonunda hakem kararlarına yoğun bir şekilde itiraz eden Okan Buruk, devre arasında da bu itirazlarına devam etti.

Hakem Yaşar Kelam Uğurlu, itirazlarından dolayı Okan Buruk'u tribüne gönderdi.

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, ikinci yarıyı tribünden takip etti.

Okan Buruk, ceza alması halinde hafta sonu takımının Fenerbahçe ile oynadığı maçta saha kenarındaki yerini alamayacak.

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