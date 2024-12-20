Okan Buruk transfere değil maça odaklı!

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray'da gündem hareketli. Sarı-kırmızılıların profesyonelleri ve idarecileri transfer dönemi yaklaştıkça olası takviyeler üzerinde yoğun mesai harcıyor.
Ancak teknik direktör Okan Buruk, takımını kritik deplasman mücadelesine hazırlamaya odaklanmış durumda. Buruk, antrenmanlarda oyuncularıyla birebir ilgilenirken, Kayserispor maçının taktik planlamasını da detaylı şekilde yapıyor.
SAHA İÇİ KORUNUYOR
Galatasaray'da transfer çalışmalarının saha içindeki konsantrasyonu etkilememesi için teknik heyetin yoğun mesai harcadığı öğrenildi.
Stoper, kanat ve orta saha transferine öncelik veren sarı-kırmızılılarda hareketlilik devre arasıyla birlikte artacak.
Ancak teknik direktör Okan Buruk, takımını kritik deplasman mücadelesine hazırlamaya odaklanmış durumda. Buruk, antrenmanlarda oyuncularıyla birebir ilgilenirken, Kayserispor maçının taktik planlamasını da detaylı şekilde yapıyor.
SAHA İÇİ KORUNUYOR
Galatasaray'da transfer çalışmalarının saha içindeki konsantrasyonu etkilememesi için teknik heyetin yoğun mesai harcadığı öğrenildi.
Stoper, kanat ve orta saha transferine öncelik veren sarı-kırmızılılarda hareketlilik devre arasıyla birlikte artacak.