Okan Buruk transfere değil maça odaklı!

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray'da transfer gündemi yaşanırken Okan Buruk saha içine odaklandı.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk transfere değil maça odaklı!
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20 Aralık 2024 10:41
Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray'da gündem hareketli. Sarı-kırmızılıların profesyonelleri ve idarecileri transfer dönemi yaklaştıkça olası takviyeler üzerinde yoğun mesai harcıyor.

Ancak teknik direktör Okan Buruk, takımını kritik deplasman mücadelesine hazırlamaya odaklanmış durumda. Buruk, antrenmanlarda oyuncularıyla birebir ilgilenirken, Kayserispor maçının taktik planlamasını da detaylı şekilde yapıyor.

SAHA İÇİ KORUNUYOR

Galatasaray'da transfer çalışmalarının saha içindeki konsantrasyonu etkilememesi için teknik heyetin yoğun mesai harcadığı öğrenildi.

Stoper, kanat ve orta saha transferine öncelik veren sarı-kırmızılılarda hareketlilik devre arasıyla birlikte artacak. 

 
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