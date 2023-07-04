Okan Buruk: 'Tielemans espriydi'

Okan Buruk, bir süre Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Youri Tielemans transferinin neden gerçekleşmediğini anlattı.
Buruk Spor Gecesi programında yaptığı açıklamada Tielemans konusuyla ilgili şu sözleri kullandı:
"Tielemans biraz espriydi. Gerçekten bu seneki kadro, son yıllarda Galatasaray'ın oluşturduğu en iyi kadrolardan biriydi. Başkanımızın, yönetimin, Erden Bey'in çok büyük emeği var. Buraya gelirken bunu ortaya koydular. Yaptıklarıyla da gösterdiler. Teknik adam olarak üzerime düşeni yapmaya çalıştım."
Buruk Spor Gecesi programında yaptığı açıklamada Tielemans konusuyla ilgili şu sözleri kullandı:
"Tielemans biraz espriydi. Gerçekten bu seneki kadro, son yıllarda Galatasaray'ın oluşturduğu en iyi kadrolardan biriydi. Başkanımızın, yönetimin, Erden Bey'in çok büyük emeği var. Buraya gelirken bunu ortaya koydular. Yaptıklarıyla da gösterdiler. Teknik adam olarak üzerime düşeni yapmaya çalıştım."
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