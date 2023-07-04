Okan Buruk: "Tielemans espriydi"

Okan Buruk, bir süre konuşulan ancak daha sonra Aston Villa'ya imza atan Youri Tielemans'la açıklama yaptı.

Abone Ol
Okan Buruk: 'Tielemans espriydi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Temmuz 2023 00:30
Son güncelleme 04 Temmuz 2023 00:45
Okan Buruk, bir süre Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Youri Tielemans transferinin neden gerçekleşmediğini anlattı.

Buruk Spor Gecesi programında yaptığı açıklamada Tielemans konusuyla ilgili şu sözleri kullandı:

"Tielemans biraz espriydi. Gerçekten bu seneki kadro, son yıllarda Galatasaray'ın oluşturduğu en iyi kadrolardan biriydi. Başkanımızın, yönetimin, Erden Bey'in çok büyük emeği var. Buraya gelirken bunu ortaya koydular. Yaptıklarıyla da gösterdiler. Teknik adam olarak üzerime düşeni yapmaya çalıştım."

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery