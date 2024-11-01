Okan Buruk tehdit etti, TFF arkasında durdu!

Süper Lig'de 11. haftanın en kritik maçı Trabzon'da oynanacak... Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği dev maç öncesi geri sayıma geçilirken MHK, 90 dakikayı yönetecek hakem olarak Oğuzhan Çakır'ı belirledi.
SADECE 12 MAÇ YÖNETTİ
Süper Lig'de daha önce sadece 12 maç yöneten (6'sı bu sezon, 6'sı geçtiğimiz sezon) 26 yaşındaki genç hakemi böylesine kritik bir mücadeleye verilmesi kamuoyunda tartışma yarattı. Türk futbolunu kamuoyunu uzun süredir meşgul eden hakem tartışmalarının odağından uzaklaştırmak isteyen TFF'nin Oğuzhan Çakır kararını bilerek aldığı ifade ediliyor. 26 yaşındaki Oğuzhan Çakır, daha önce iki takımın da maçını yönetmedi.
HACIOSMANOĞLU-OKAN BURUK OLAYI...
Geçen sezon A Klasman'a yükselen Çakır'ın böylesine kritik bir mücadeleye atanmasının temelinde iki kulübün rızası ve TFF'nin mesajı var. Hem Trabzonspor hem de F.Bahçe'nin bu maça genç bir hakem atanmasını istediği ve Oğuzhan Çakır ismine onay verdiği belirtildi.
Oğuzhan Çakır Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ismini daha önce verdiği demeçte zikrettiği bir isim. Bilindiği üzere; Hacıosmanoğlu'nu Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile karşı karşıya getiren isim hakem Çakır olmuştu.
'ÇİÇEKLERLE KARŞILAMA' MESAJI...
Galatasaray-Kasımpaşa maçında sarı kırmızılı takım lehine verdiği penaltı kararı sonrası Okan Buruk'un, "Böyle penaltı verirsen bir daha bu stada gelemezsin" tepkisiyle karşılaşan Oğuzhan Çakır o dönem de gündem olmuştu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un disipline sevk edilmesine neden olan bu diyalog hakem raporlarında yer almadığı için herhangi bir ceza çıkmamıştı.
Ancak TFF Başkanı Hacıosmanoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada Okan Buruk'un sözlerine atıfta bulunarak, ''Okan Buruk'ın kullandığı, 'bu penaltıyı verirsen bir daha maç yönetemezsin' sözü var. Bakalım o hakem ne zaman Galatasaray maçına gelecek. O zaman görürsünüz. Bana göre en büyük ceza o. Okan Buruk'un yapması gereken o hakem arkadaşımızı çiçeklerle karşılamak." ifadelerini kullanmıştı.
BABASI DA HAKEM
İşte tam olarak bu noktada hakem Oğuzhan Çakır'dan yana tavır alan TFF genç hakemleri korumak adına bir mesajla hareket ederek 26 yaşındaki hakemi Trabzonspor-Fenerbahçe maçına vererek ödüllendirdi. TFF'nin yeni dönemde genç hakemler konusundaki bu tavrı onları korumak ve cesaretlendirmek olarak yorumlanıyor.
Balıkesir bölgesi eski hakemlerinden Hidayet Çakır'ın oğlu olan Oğuzhan Çakır, camiada sporcu kimliğiyle biliniyor. Eski bir milli triatloncu, aynı zamanda yüzme antrenörlüğü yapan genç isim, MHK'nın yeni prenslerinden biri olarak gösteriliyor.
SADECE 12 MAÇ YÖNETTİ
Süper Lig'de daha önce sadece 12 maç yöneten (6'sı bu sezon, 6'sı geçtiğimiz sezon) 26 yaşındaki genç hakemi böylesine kritik bir mücadeleye verilmesi kamuoyunda tartışma yarattı. Türk futbolunu kamuoyunu uzun süredir meşgul eden hakem tartışmalarının odağından uzaklaştırmak isteyen TFF'nin Oğuzhan Çakır kararını bilerek aldığı ifade ediliyor. 26 yaşındaki Oğuzhan Çakır, daha önce iki takımın da maçını yönetmedi.
HACIOSMANOĞLU-OKAN BURUK OLAYI...
Geçen sezon A Klasman'a yükselen Çakır'ın böylesine kritik bir mücadeleye atanmasının temelinde iki kulübün rızası ve TFF'nin mesajı var. Hem Trabzonspor hem de F.Bahçe'nin bu maça genç bir hakem atanmasını istediği ve Oğuzhan Çakır ismine onay verdiği belirtildi.
Oğuzhan Çakır Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ismini daha önce verdiği demeçte zikrettiği bir isim. Bilindiği üzere; Hacıosmanoğlu'nu Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile karşı karşıya getiren isim hakem Çakır olmuştu.
'ÇİÇEKLERLE KARŞILAMA' MESAJI...
Galatasaray-Kasımpaşa maçında sarı kırmızılı takım lehine verdiği penaltı kararı sonrası Okan Buruk'un, "Böyle penaltı verirsen bir daha bu stada gelemezsin" tepkisiyle karşılaşan Oğuzhan Çakır o dönem de gündem olmuştu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un disipline sevk edilmesine neden olan bu diyalog hakem raporlarında yer almadığı için herhangi bir ceza çıkmamıştı.
Ancak TFF Başkanı Hacıosmanoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada Okan Buruk'un sözlerine atıfta bulunarak, ''Okan Buruk'ın kullandığı, 'bu penaltıyı verirsen bir daha maç yönetemezsin' sözü var. Bakalım o hakem ne zaman Galatasaray maçına gelecek. O zaman görürsünüz. Bana göre en büyük ceza o. Okan Buruk'un yapması gereken o hakem arkadaşımızı çiçeklerle karşılamak." ifadelerini kullanmıştı.
BABASI DA HAKEM
İşte tam olarak bu noktada hakem Oğuzhan Çakır'dan yana tavır alan TFF genç hakemleri korumak adına bir mesajla hareket ederek 26 yaşındaki hakemi Trabzonspor-Fenerbahçe maçına vererek ödüllendirdi. TFF'nin yeni dönemde genç hakemler konusundaki bu tavrı onları korumak ve cesaretlendirmek olarak yorumlanıyor.
Balıkesir bölgesi eski hakemlerinden Hidayet Çakır'ın oğlu olan Oğuzhan Çakır, camiada sporcu kimliğiyle biliniyor. Eski bir milli triatloncu, aynı zamanda yüzme antrenörlüğü yapan genç isim, MHK'nın yeni prenslerinden biri olarak gösteriliyor.