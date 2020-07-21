Okan Buruk tarihi yeniden yazdı, hocalarını solladı

Şampiyon Medipol Başakşehir, 2016-2017'den bu yana istatistiklerde hep zirveye oynadı. İlk üçün dışına hiç çıkmayan, iki kez 2.'lik yaşayan turuncu-lacivertliler bu sezon da 20 galibiyetle en çok kazanan takım unvanını aldı, 0.98 gol yeme oranıyla da ligin en iyisi olarak göze çarptıBaşakşehir 33 haftalık süreçte çok anlamlı başarılara imza attı. Pandemi sonrasındaki 7 lig karşılaşmasında 5 galibiyet 1 beraberlik 1 yenilgiyle 16 puan toplayarak bu süreçteki en başarılı takım oldular. Ayrıca 33 haftada aldıkları 20 galibiyetle de ligin bu sezon en çok maç kazanan takımı konumundalar. 33 haftada 31 gol yiyen turuncu-lacivertliler maç başına 0.98 gol yeme oranıyla da ligin bu alanda en iyisi olarak öne çıktı.Ligin yeni şampiyonu 2016-17 sezonundan bu yana da istatistiklerde hep zirveye oynadı. 2017'den beri ilk 3'ün dışına hiç çıkmayan ve iki kez 2.'lik yaşayan Başakşehir, birçok önemli rakama ulaştı. OPTA'nın çıkardığı rakamlarda 2016-17 sezonundan bu yana Süper Lig'de 82 galibiyetle en fazla maç kazanan, 281 puanla en fazla puan toplayan ve 50 hafta ile liderlik koltuğunda en fazla oturan takım Medipol Başakşehir oldu.Süper Lig tarihinde 6. şampiyon olarak kayıtlara geçen Başakşehir'in bu başarısında Okan Buruk ismi ön plandaydı. Futbolculuğu döneminde Galatasaray formasıyla ulusal ve uluslararası zaferlere imza atan Buruk, Başakşehir'de tarihi adeta yeniden yazdı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, antrenörlük kariyerindeki ilk şampiyonluğunu elde etmesinin yanında turuncu-lacivertli kulübe de unutulmaz ilkler yaşattı.- Başakşehir'e ilk şampiyonluğunu yaşattı, Türkiye'de 6., İstanbul'da 4. şampiyon yaptı.- Başakşehir'i UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez gruplardan çıkardı, son 16 takım arasına soktu.- Başakşehir'i tarihinde ilk kez direkt olarak Şampiyonlar Ligi grup aşamasına götürdü.Teknik direktörlük kariyerine özel bir başarı ekleyen Okan Buruk, kadrosundaki birçok yabancı futbolcuyla İngilizce ve İtalyanca konuşarak fark yarattı. Demba Ba, Clichy, Martin Skrtel, Gulbrandsen, Crivelli, Elia gibi daha önce aralarında Premier Lig'de de boy göstermiş isimlerle İngilizce anlaşan Buruk, Caiçara ve Robinho ile de İtalyanca konuşuyordu. Epureanu ve Visca'nın hali hazırda Türkçe biliyor olmaları da avantaj sağladı.Okan Buruk kazandığı tarihi şampiyonluğun yanında önemli bir başarı daha kazandı. Buruk, rakip olarak eski teknik direktörleriyle yarıştı. Galatasaray'da ve A Milli Takım'da yıllarca beraber çalıştığı Fatih Terim, A Milli Takım'da görev yaptığı Ersun Yanal ve o dönemki adıyla İBB'de Abdullah Avcı ile çalışan 46 yaşındaki teknik adam hepsini tek tek geçti. İlk olarak Beşiktaş'ta Abdullah Avcı fire verdi. Ardından Fenerbahçe'de Ersun Yanal'la yollar ayrıldı. Galatasaray'da Fatih Terim devam etse de şampiyonluk yarışından koptu, Başakşehir'in 14 puan gerisinde kaldı.Medipol Başakşehir'de Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı. Ligi şampiyon bitirdiği için direkt olarak gruplara kalan turuncu-lacivertliler tarihinde ilk kez bu turnuvada yer alacak. Ayrıca Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'dan bu büyük turnuvada boy gösteren 6. takım olacak. Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi'ne 4. torbadan katılacak. 3. torba henüz netleşmezken, 1. ve 2. torbaya bazı takımlar geldi.Pandemi nedeniyle ligler yaz aylarına sarktığı için tüm ülkelerde Devler Ligi kesin katılımları henüz belli olmadı. Ancak belli olan ülkelerden gelecek bazı takımlar netleşti. Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonunda grup maçları da 20 Ekim'de başlayacak. 1. ve 2. torbada Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Bayern Münih ve Manchester City gibi rakipler göze çarptı. Kura çekimi ekim ayında Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleşecek.7 Süper Lig4 Türkiye Kupası1 UEFA Kupası1 UEFA Süper Kupası1 Dünya Kupası 3.'lüğü1 Türkiye Kupası1 Süper Lig