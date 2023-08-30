Okan Buruk tarihe geçti

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Avrupa'da üst üste 5 galibiyet alan ilk teknik direktör oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk tarihe geçti
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30 Ağustos 2023 02:10
Galatasaray'ın başında çıktığı son 5 Avrupa kupası maçını kazanan Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulüpte bunu başaran ilk teknik olarak tarihe geçti.

Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Zalgiris ile oynanan rövanş müsabakası, 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ve play-off turunda Molde ile oynanan ikişer maçtan galibiyetle ayrılma başarası gösterdi.

Galatasaray, Avrupa kupalarında daha önce üst üste en fazla galibiyeti dörder maçla Alman teknik direktör Michael Skibbe ile Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde elde etmişti.

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