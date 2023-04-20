Okan Buruk tarih yazıyor

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde muhteşem bir sezon geçirirken, genç teknik adam, şampiyonluk durumunda bir kez daha tarihe geçecek. Buruk, yaşayan Türk hocalar arasında iki veya daha fazla takımı şampiyon yapan ikinci isim olacak.



Türk teknik adamlardan sadece Mustafa Denizli üç büyüklerde şampiyonluk yaşamıştı. Okan Buruk da, Başakşehir'den sonra Galatasaray ile bu mutluluğa ulaşacak. Yabancılarda ise Daum (Fenerbahçe-2, Beşiktaş-1), Kaloperovic (Galatasaray, Fenerbahçe), Stankovic (Fenerbahçe, Beşiktaş) ve Lucescu (Galatasaray, Beşiktaş), ikişer takımda şampiyonluk mutluluğuna ulaşmıştı.



REKOR ORTALAMA



Galatasaray'ın başında 28 maçta 69 puan kazanan Okan Buruk, Süper Lig Tarihi'ne geçen 14 maçlık galibiyet serisinden sonra puan ortalamasında da yine rekor kırdı. Buruk yönetiminde 28 maçta 69 puan toplanırken, 2.46'lık puan ortalaması tutturuldu.



Okan Buruk yönetiminde 30. hafta itibarıyla yenemediği takım kalmayan sarı-kırmızılılar, maç başına 7.7'lik isabetli şut ile yine zirvede bulunuyor. Galatasaray yine 28 maç sonunda kalesine gördüğü 20 golle ligin en az gol yiyen ekibi durumunda...



En çok gol atan takım sıralamasında Fenerbahçe'nin üç gol ardında bulunan Cim-Bom, sezon sonuna kadar burada da liderliği almak için kararlı görünüyor.



Okan Buruk, sakatlığı nedeniyle oyundan alınan Icardi'nin bugün belli olacak durumuna göre Karagümrük maçının kadrosunu hazırlayacak.



