Okan Buruk'tan Ziyech ve Ndombele kararı

Süper Lig'de Samsunspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Hakim Ziyech ve Tanguy Ndombele'ye şans vermeyi planlıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Okan Buruk'tan Ziyech ve Ndombele kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Eylül 2023 09:35
Galatasaray'da Samsunspor maçı öncesinde Hakim Ziyech ve Tanguy Ndombele heyecanı yaşanıyor.

Milliyet'in haberine göre; ilk kez sarı-kırmızılı formayı giymesi beklenen iki futbolcu için, teknik direktör Okan Buruk'un planı belli oldu. Buruk'un, bugün oynanacak Samsunspor maçında Ziyech ve Ndombele'ye karşılaşmanın son bölümünde şans vermeyi düşündüğü bildirildi.



20-25 DAKİKA OYNAYACAKLAR

Hafta içinde takımla antrenmanlara ilk kez başlayan Ziyech'in 20-25 dakika süre almasının planlandığı belirtildi. Yaz kampı görmeyen Faslı yıldızın böylece yavaş yavaş hazır hale getirileceği kaydedildi.

Yine Galatasaray'ın son transferlerinden olan ve kamp görmesine rağmen biraz kilo fazlası olan Ndombele'nin de bugün son bölümde sahaya gireceği öğrenildi. Fransız oyuncunun da Ziyech gibi 20-25 dakika oynayacağı belirtildi.

Takımla antrenmanlara başlayan Zaha için ise risk alınması beklenmiyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery