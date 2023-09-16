Okan Buruk'tan Ziyech ve Ndombele kararı

Samsunspor maçı öncesindeveheyecanı yaşanıyor.Milliyet'in haberine göre; ilk kez sarı-kırmızılı formayı giymesi beklenen iki futbolcu için, teknik direktör Okan Buruk'un planı belli oldu. Buruk'un, bugün oynanacak Samsunspor maçında Ziyech ve Ndombele'ye karşılaşmanın son bölümünde şans vermeyi düşündüğü bildirildi.Hafta içinde takımla antrenmanlara ilk kez başlayan Ziyech'in 20-25 dakika süre almasının planlandığı belirtildi. Yaz kampı görmeyen Faslı yıldızın böylece yavaş yavaş hazır hale getirileceği kaydedildi.Yine Galatasaray'ın son transferlerinden olan ve kamp görmesine rağmen biraz kilo fazlası olan Ndombele'nin de bugün son bölümde sahaya gireceği öğrenildi. Fransız oyuncunun da Ziyech gibi 20-25 dakika oynayacağı belirtildi.Takımla antrenmanlara başlayaniçin ise risk alınması beklenmiyor.