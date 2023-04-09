Okan Buruk'tan Zaniolo'ya uyarı!

Başakşehir maçında ilk 11'de farma giyen Zaniolo beklentileri karşılayamadı. İtalyan futbolcuyu, 66. dakikada oyundan alan Okan Buruk, Zaniolo ile yaptığı görüşmede, "Senden performansını artırmanı bekliyorum" dedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; DHA
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Okan Buruk'tan Zaniolo'ya uyarı!
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09 Nisan 2023 14:41
Başakşehir maçında ilk 11'de farma giyen Zaniolo beklentileri karşılayamadı. İtalyan futbolcuyu, 66. dakikada oyundan alan Okan Buruk, Zaniolo ile yaptığı görüşmede, "Senden performansını artırmanı bekliyorum" dedi.

PROGRAM DEĞİŞTİ

Okan Buruk, Başakşehir yenilgisinin ardından idman programında değişikliğe gitti. Galatasaray'ın son dönemde az resmi maça çıkmasının takımın temposunu, fizik gücünü düşürmesi nedeniyle idman dozunu artırma kararı aldı.

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