Okan Buruk'tan Zaniolo'ya uyarı!

Başakşehir maçında ilk 11'de farma giyen Zaniolo beklentileri karşılayamadı. İtalyan futbolcuyu, 66. dakikada oyundan alan Okan Buruk, Zaniolo ile yaptığı görüşmede, "Senden performansını artırmanı bekliyorum" dedi.
PROGRAM DEĞİŞTİ
Okan Buruk, Başakşehir yenilgisinin ardından idman programında değişikliğe gitti. Galatasaray'ın son dönemde az resmi maça çıkmasının takımın temposunu, fizik gücünü düşürmesi nedeniyle idman dozunu artırma kararı aldı.
PROGRAM DEĞİŞTİ
Okan Buruk, Başakşehir yenilgisinin ardından idman programında değişikliğe gitti. Galatasaray'ın son dönemde az resmi maça çıkmasının takımın temposunu, fizik gücünü düşürmesi nedeniyle idman dozunu artırma kararı aldı.
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