Okan Buruk'tan Zaniolo kararı!

G.Saray, sezonun ilk yarısında puan kaybettiği takımlardan rövanşı almasını bildi.



Giresunspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor'un ardından Kayserispor'u yenerek hesap kapatan sarı-kırmızılıların Süper Lig'de bu sezon mağlup edemediği tek takım olarak Alanyaspor kaldı.



ZANİOLO YİNE KULÜBEDE



İki ekip arasında ligin ilk yarısında Nef Stadyumu'ndaki mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. 30. haftada Alanya deplasmanına çıkacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk kazanan kadroyu bozmayacak. Adana Demir ve Kayseri ilk 11'i Alanya'da sahada olacak. Muslera'nın önünde Boey- Nelsson-Abdülkerim-Adekubge görev yapacak. Orta saha Torreira-Oliveira ikilisine emanet. Kanatlarda Rashica ve Kerem, 10 numara pozisyonunda Mertens, ileri uçta İcardi gol arayacak. İtalyan yıldız Zaniolo yine maçın ikinci yarısında şans bulacak.



ASLAN İÇİN YER YERİNDEN OYNADI



Evındeki maçları kapalı gişe oynayan lider Galatasaray'ı, Alanya'da da taraftarları yalnız bırakmadı. Dün müsabaka için Antalya'ya giden takımı, havalimanında coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Tezahüratlar ve meşaleler karşısında futbolcular şaşkınlığını gizleyemedi. Oyuncular ile birlikte teknik direktör Okan Buruk ile fotoğraf çektirmek için sarıkırmızılı futbolseverler, birbirleriyle yarıştı.





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