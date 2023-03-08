Okan Buruk'tan Zaniolo kararı!

Galatasaray'ın Roma'dan 15 milyon euroya kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, antrenmanlardaki görüntüsüyle beğeni topladı.



Alanyaspor ve İstanbulspor ile oynanan hazırlık karşılaşmalarında hazır görüntü sergileyen İtalyan yıldızın yüksek motivasyon ve hırsından teknik direktör Okan Buruk da etkilendi.



"BEKLEDİĞİMDEN İYİ DURUMDA"



Genç oyuncunun yüksek konsantrasyon ve hırsından etkilenen Buruk'un, Zaniolo için, "Beklediğimden iyi durumda. Adaptasyon sorunu yaşayacak gibi görünmüyor" dediği belirtildi.



Buruk'un, Mertens'in fiziksel olarak hazır olmamasından dolayı, Zaniolo veya Mata'dan birini Kasımpaşa maçında tercih edeceği, ibrenin İtalyan futbolcudan yana olduğu bildirildi.





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