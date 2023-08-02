Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında evinde Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın maç kadrosunda sürpriz bir eksik bulunuyor.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun maç kadrosunda yer almadığı açıklanırken, yıldız oyuncunun hafif ağrıları olduğu açıklandı.
OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA
Maç öncesi Zaniolo hakkında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Zaniolo dün taktik idmanda, en sonunda kasığında ağrı hissetti, yoksa ilk 11'de başlayacaktı. Çok olumsuz bir şey yok ama ağrısının olduğunu söyledi. 2-3 gün içinde tekrar antrenmanlara başlayacak. Hatta tam antrenmanın sonunda oldu. O yüzden kadroya alamadık onu. Güvendiğimiz oyunculardan biri, önümüzdeki maçlarda kullanacağız." dedi.
Zaniolo'nun dışında Galatasaray'da Wilfried Zaha ve Mauro Icardi statü gereği, Lucas Torreira ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun maç kadrosunda yer almadığı açıklanırken, yıldız oyuncunun hafif ağrıları olduğu açıklandı.
OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA
Maç öncesi Zaniolo hakkında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Zaniolo dün taktik idmanda, en sonunda kasığında ağrı hissetti, yoksa ilk 11'de başlayacaktı. Çok olumsuz bir şey yok ama ağrısının olduğunu söyledi. 2-3 gün içinde tekrar antrenmanlara başlayacak. Hatta tam antrenmanın sonunda oldu. O yüzden kadroya alamadık onu. Güvendiğimiz oyunculardan biri, önümüzdeki maçlarda kullanacağız." dedi.
Zaniolo'nun dışında Galatasaray'da Wilfried Zaha ve Mauro Icardi statü gereği, Lucas Torreira ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.