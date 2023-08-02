Okan Buruk'tan Zaniolo açıklaması!

Galatasaray'ın Zalgiris ile oynayacağı maçın kadrosunda İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo yer almadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Zaniolo açıklaması!
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02 Ağustos 2023 20:30
Son güncelleme 02 Ağustos 2023 20:59
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında evinde Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın maç kadrosunda sürpriz bir eksik bulunuyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun maç kadrosunda yer almadığı açıklanırken, yıldız oyuncunun hafif ağrıları olduğu açıklandı.

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Maç öncesi Zaniolo hakkında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Zaniolo dün taktik idmanda, en sonunda kasığında ağrı hissetti, yoksa ilk 11'de başlayacaktı. Çok olumsuz bir şey yok ama ağrısının olduğunu söyledi. 2-3 gün içinde tekrar antrenmanlara başlayacak. Hatta tam antrenmanın sonunda oldu. O yüzden kadroya alamadık onu. Güvendiğimiz oyunculardan biri, önümüzdeki maçlarda kullanacağız." dedi.

Zaniolo'nun dışında Galatasaray'da Wilfried Zaha ve Mauro Icardi statü gereği, Lucas Torreira ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

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