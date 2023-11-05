Galatasaray'da Wilfried Zaha sevinci yaşanıyor. Kasımpaşa maçında attığı 2 golle galibiyeti getiren Fildişi Sahilli kanat oyuncusunun oynadıkça moralinin arttığı ve bu durumun performansına olumlu yansıdığı belirtildi.
TEKNİK EKİP DAHA İYİSİNİ İSTİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve ekibi, Zaha'nın Kasımpaşa maçındaki performansını "Beklenen bir durum" olarak yorumladı. Sarı-kırmızılı teknik kadroya göre yıldız oyuncu ilerleyen günlerde daha iyi seviyeye gelecek.
Zaha bu sezon Manchester United ve Kopenhag maçlarıyla beraber ligde Ankaragücü ve Kasımpaşa karşılaşmalarındaki performansıyla dikkat çekti ve çıktığı 12 maçta 4 gol 1 asistlik katkı verdi.
TEKNİK EKİP DAHA İYİSİNİ İSTİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve ekibi, Zaha'nın Kasımpaşa maçındaki performansını "Beklenen bir durum" olarak yorumladı. Sarı-kırmızılı teknik kadroya göre yıldız oyuncu ilerleyen günlerde daha iyi seviyeye gelecek.
Zaha bu sezon Manchester United ve Kopenhag maçlarıyla beraber ligde Ankaragücü ve Kasımpaşa karşılaşmalarındaki performansıyla dikkat çekti ve çıktığı 12 maçta 4 gol 1 asistlik katkı verdi.