Okan Buruk'tan Zaha'ya; 'Çık, kendini göster!'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Wilfried Zaha ile özel bir toplantı yaptı.
"ÇIK, KENDİNİ GÖSTER"
Genel olarak beklentilere yanıt veremeyen Fildişi Sahilli oyuncuyu motive eden sarı-kırmızılı hocanın, "Fenerbahçe de seni çok istiyordu. Bizi tercih ettin. Çık ve derbide nasıl bir oyuncu olduğunu göster" dediği öğrenildi.
Wilfried Zaha bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 6 gol 2 asistlik performans gösterdi.
"ÇIK, KENDİNİ GÖSTER"
Genel olarak beklentilere yanıt veremeyen Fildişi Sahilli oyuncuyu motive eden sarı-kırmızılı hocanın, "Fenerbahçe de seni çok istiyordu. Bizi tercih ettin. Çık ve derbide nasıl bir oyuncu olduğunu göster" dediği öğrenildi.
Wilfried Zaha bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 6 gol 2 asistlik performans gösterdi.