Okan Buruk'tan Yunus Akgün ve Sallai kararı!

Avrupa Ligi'nde hafta içinde Elfsborg'u mağlup ederek moral bulan Galatasaray'da şimdi hedef; Beşiktaş… Süper Kupa'da ağır bir yenilgi aldığı rakibini taraftarının desteğiyle mağlup ederek hem 10 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek hem de zirvedeki yerini iyice sağlama almak isteyen sarı-kırmızılılarda, teknik ekip kadro konusunda henüz net kararını vermiş değil.
Elfsborg karşısına ilk kez üçlü savunmayla çıkan Aslan, 4-3 kazandığı maçta 3-4-1-2 dizilişini denedi. Teknik direktör Okan Buruk, derbide de bu sistemle devam etmeyi düşünüyor ancak ilk 11'inde Günay-Muslera dışında bir değişikliğe daha gidebilir.
YUNUS'UN POZİSYONU NET DEĞİL
Taktik çalışmalarda Mertens yerine Sallai ve Yunus 10 numara pozisyonunda, Berkan sol kanatta deneniyor. Buruk, son kararını maç saatinde verecek. Beşiktaş'a karşı 10 ismin forması garanti. Kalede Muslera, savunmada Kaan-Sanchez- Abdülkerim üçlüsü, orta sahada Torreira- Sara ikilisi ve forvette İcardi ile Osimhen olacak. Sağ kanat Barış Alper'e emanet. Yunus'un pozisyonu henüz netleşmedi. Mertens 11'de devam ederse Yunus solda görev yapacak. Mertens kulübeye çekilirse, Berkan ya da Sallai 11'e girecek. Derbiye yönelik üç farklı kadro alternatifi Florya'da değerlendiriliyor.
OSİMHEN MAÇA KİLİTLENDİ
Galatasaray'da oynadığı 6 maçta da tabelaya katkı yapan Victor Osimhen, Beşiktaş derbisinde İcardi ile birlikte ilk 11'de sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 3 gol-2 asist; Avrupa Ligi'nde de 3 asist gerçekleştiren Nijeryalı santrfor, serisini ezeli rakiplerine karşı da sürdürmeyi hedefliyor.
Elfsborg karşısına ilk kez üçlü savunmayla çıkan Aslan, 4-3 kazandığı maçta 3-4-1-2 dizilişini denedi. Teknik direktör Okan Buruk, derbide de bu sistemle devam etmeyi düşünüyor ancak ilk 11'inde Günay-Muslera dışında bir değişikliğe daha gidebilir.
YUNUS'UN POZİSYONU NET DEĞİL
Taktik çalışmalarda Mertens yerine Sallai ve Yunus 10 numara pozisyonunda, Berkan sol kanatta deneniyor. Buruk, son kararını maç saatinde verecek. Beşiktaş'a karşı 10 ismin forması garanti. Kalede Muslera, savunmada Kaan-Sanchez- Abdülkerim üçlüsü, orta sahada Torreira- Sara ikilisi ve forvette İcardi ile Osimhen olacak. Sağ kanat Barış Alper'e emanet. Yunus'un pozisyonu henüz netleşmedi. Mertens 11'de devam ederse Yunus solda görev yapacak. Mertens kulübeye çekilirse, Berkan ya da Sallai 11'e girecek. Derbiye yönelik üç farklı kadro alternatifi Florya'da değerlendiriliyor.
OSİMHEN MAÇA KİLİTLENDİ
Galatasaray'da oynadığı 6 maçta da tabelaya katkı yapan Victor Osimhen, Beşiktaş derbisinde İcardi ile birlikte ilk 11'de sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 3 gol-2 asist; Avrupa Ligi'nde de 3 asist gerçekleştiren Nijeryalı santrfor, serisini ezeli rakiplerine karşı da sürdürmeyi hedefliyor.